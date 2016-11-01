金价因美元缩小涨幅持稳 市场聚焦美国大选和美联储会议

路透纽约/伦敦10月31日 - 金价周一持稳，脱离盘中低位，因为美元缩小涨幅，对美国大选和美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策前景的担忧令金价徘徊在前一交易日触及的近四周高位附近。

美元上涨约0.1%，全球股市持稳，此前美国联邦调查局(FBI)宣布，将重启对希拉里担任国务卿期间使用私人邮件服务器发送工作邮件的相关调查。

1910 GMT，现货金小涨0.03%，报每盎司1,276.34美元， 徘徊在上周五触及的峰值1,284.14美元之下。金价本月可能下跌3.1%。

美国12月期金收跌0.3%，报1,273.10美元。

对黄金的实货需求非常淡静，MKS的交易负责人Afshin Nabavi称，“市场陷于狭窄区间内，随着11月8日美国大选临近，和周五将发布非农就业数据，每天的波幅在25美元左右。”

上周五，金价触及10月4日以来最高，此前FBI宣布重启对希拉里“邮件门“事件的调查令市场震惊，因市场已消化了民主党候选人希拉里当选的可能性，导致股市和美元下跌。

“人们本已认为希拉里当选美国总统已是板上钉钉，”Natixis分析师Bernard Dahdah称，“但如果这导致希拉里的领先优势减弱，金市会因这一不确定性获益。”

在美联储周二和周三召开会议，以及周五发布美国就业数据前，市场比较平静。

几乎没有人预期美联储主席叶伦和其他决策者会在大选前一周升息，看似他们将升息时机留给了12月的会议。

现货银上涨0.6%，报每盎司17.83美元，但本月可能下跌约7%。

铂金下跌0.6%，报973美元，可能录得连续第三个月下跌；钯金下跌0.5%，报616.50美元。本月可能下跌逾14%，为去年11月以来最大月度跌幅。(完)