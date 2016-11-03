金价站在1,300美元之上 因美国大选忧虑和FED维持利率不变

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月2日 - 金价周三升至一个月高位，因美国大选结果的不确定性推低美股和美元，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)一如预期维持利率不变后，金价小幅缩小升幅。
美联储在结束两日会议后暗示，可能在12月升息，因经济动能加强且通胀上升。两位决策者对会议的决定持有异议，主张立即升息。上次会议上有三位政策制定者持有异议。
现货金升至每盎司1,307.76美元，为10月4日以来最高水平， 1905 GMT，金价上涨1.05%，报1,301.36美元。美国12月期金收高1.6%，报每盎司1,308.20美元。
“美联储一如预期(按兵不动)，给美国大选留出更大空间，美联储发表了略为鹰派的声明，可能足以令波士顿联储总裁罗森格伦支持这次会议决定，没有第二次投反对票，”BMO Capital Markets基本和贵金属董事Tai Wong称。
“金价和银价都在最近大幅上涨后，从高位小幅回落，因美联储不愿给大选焦虑火上浇油。”
美联储发表声明前，金价走高，受投资者对美国大选焦虑的推动，此前美国联邦调查局重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查，将全球股市和美元连续第二日推低。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周二报告称，持金量逾一周以来首次增加。
其它贵金属市场，银价上涨1.4%，报每盎司18.58美元，盘中升至10月4日以来最高的18.74美元。
现货铂金上涨0.4%，报994美元，盘中升至一个月高位1,001.80美元；钯金下跌0.8%，报626.97美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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