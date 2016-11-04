金价走高 因美元走软和美国大选结果不确定

路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周四走高，对美元下跌，和美国大选选情胶着，结果扑朔迷离做出反应。

根据周四进行的两项民调，在距离11月8日大选只有几天之际，民主党候选人希拉里的支持率仅比共和党候选人特朗普小幅领先。

全球股市持稳，美元指数下跌约0.3%。

“避险情绪昨日帮助金价站到1,300之上，只要围绕美国大选结果的不确定性持续，金价将继续受到支撑，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)研究主管Ole Hansen称。

现货金盘初下跌，1852 GMT，上涨0.4%，报$1,302.17美元，仍低于周三触及的1,307.76美元的一个月高位。

美国12月期金收跌0.4%，报每盎司1,303.30美元。

花旗研究称，预计金价仍将对美国总统选举的民调结果以及近期的重要新闻非常敏感。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但对通胀升向2%目标表达了乐观看法。

市场现在聚焦于将于周五发布的非农就业数据。

现货银下跌0.7%，报每盎司18.32美元，从周三触及的10月4日以来最高的18.73美元回落。

铂金上涨0.8%，报994.75美元，钯金下跌1.9%，报616.50美元。