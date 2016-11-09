金价延续跌势 市场屏息以待美国大选结果

路透纽约/伦敦11月8日 - 金价周二延续跌势，因美元和全球股市走强，投资人愈发确信美国民主党总统候选人希拉里能赢得大选。

路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%，有望获得303张选举人票，高于获胜所必需的270张，而特朗普预计将获得235张。

“如果说金市交易和民调结果有什么一致性的话，那就是金市也倾向希拉里获胜，这意味着如果特朗普胜选，金价的升幅要比希拉里当选影响的金价跌幅要大。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示。

2021 GMT，现货金下跌0.3%，报1,277.16美元，昨日跌幅为一个月最大。美国期金收跌0.4%，报1,274.50美元。

分析师表示，如果由从未担任公职的商人特朗普入主白宫，会给市场带来更多不确定性，黄金作为对冲风险资产的吸引力将提升。

市场也在担心美国大选结果对预期美联储下月加息的影响。

金价对加息高度敏感，因加息会推高持有非孽息资产的机会成本。

银价升0.8%，报18.35美元；铂金上涨0.1%，报1,001.75美元，盘中触及10月3日来最高的1,014.80美元；钯金跳升1.8%，报663.50美元，盘中升至668.20美元，为10月11日来最高。(完)