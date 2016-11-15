金价触及五个半月低位 因美元上涨和公债收益率走高

路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周一连续第三个交易日下跌，触及五个半月低位，因美元和美债收益率在当选总统特朗普将增加开支的预期提振下走强。

在美元和美债收益率从大涨中回落后，金价缩小跌幅。

“美国经济前景，及下月奥地利大选、意大利修宪公投等国际风险事件的不确定性对市场产生普遍影响，也在中期影响金价走势，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。

现货金触及6月3日以来最低的1,211.08美元，1932 GMT，下跌0.6%，报1,218.92美元，将录得2015年7月以来最大的三日跌幅。

美国期金收跌0.2%，报1,221.70美元。

美元连续第六日上涨，触及11个月高位，美国10年公债收益率急升至2015年12月以来最高的2.3%。

“我们的外汇策略师认为美元在2016年大部分时间盘整后将创新高，受到美国当选总统支持基建支出和减税政策的影响，以及2017-18年升息可能性增强。”

市场现在押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将更快地升息。

上周五，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量下跌。

其它贵金属中，钯金上周急升7.7%，周一再升3.1%，报每盎司692.90美元。

银价下跌3.3%，至6月以来最低的16.61美元，跟随金价下跌走势。

铂金下挫1.2%，至928.50美元，盘中低见2月底以来最低的917.50美元。(完)