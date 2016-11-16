金价反弹 因特朗普政策存不确定性

路透纽约/伦敦11月15日 - 金价周二走高，终结了三连跌走势，因美国当选总统特朗普的经济政策存在不确定性。

特朗普誓言要提振国内支出，这有可能会推高通胀，减少对黄金的需求，但市场正寻找有关其政策的更多细节。

1933 GMT，现货金上涨0.29%，报每盎司1,223.41美元，周一曾跌至6月3日以来最低的1,211.08美元。

美国现货期金收高0.2%，报1,224.50美元。

“黄金需要观望特朗普入主白宫后的举措，以及他会取消哪些政策，”Natixis贵金属分析师Bernard Dahdah称。

特朗普将于1月正式开始执政，他承诺要废弃主要的贸易协议，削减税收。

美元指数持于100之上，触及了11个月新高，美债价格基本持平，收益率接近多月高位。

自11月9日在特朗普胜选带动下触及1,337.40美元高位以来，金价已经下跌近9%，受累于美元上涨和美债收益率急升。

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下月升息。

利率升高通常会打压金价。

其它贵金属，银价上升0.7%，报每盎司16.99美元，前一交易日触及6月8日以来最低的16.61美元。

铂金涨0.4%，报934.20美元，从周一触及的逾八个月低位917.50美元反弹。

钯金最多升1.6%，至10月4日以来最高的709.20美元。(完)