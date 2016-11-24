金价跌至九个半月低位 因美元在经济数据提振下上涨

路透纽约/伦敦11月23日 - 金价周三下跌逾2%，至九个半月低位，因美元续升至2003年以来最高，乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布11月1-2日会议记录后，金价仍疲弱。会议记录显示，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。

1934 GMT，现货金下跌1.9%，报每盎司1,188.82美元，盘中至多下跌2.5%，至2月10日以来最低的1,181.45美元；美国期金下跌1.8%，报1,189.30美元。

周四因感恩节假日许多美国投资人将离场休假。

根据CME Group的FedWatch，交易商认为12月升息的可能性为100%。

美国耐久财订单反弹，初请失业金人数虽离开了43年低位，但仍处于表明劳动力市场收紧的水平。

数据将美元推升至13年半新高。

银价至多下跌3%，报16.14美元，为6月初以来最低水平。

铂金下挫1%，报927.40美元；钯金下跌0.5%，报736.50美元。(完)