金价跌至九个半月低位 因美元在经济数据提振下上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月23日 - 金价周三下跌逾2%，至九个半月低位，因美元续升至2003年以来最高，乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布11月1-2日会议记录后，金价仍疲弱。会议记录显示，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。
1934 GMT，现货金下跌1.9%，报每盎司1,188.82美元，盘中至多下跌2.5%，至2月10日以来最低的1,181.45美元；美国期金下跌1.8%，报1,189.30美元。
周四因感恩节假日许多美国投资人将离场休假。
根据CME Group的FedWatch，交易商认为12月升息的可能性为100%。
美国耐久财订单反弹，初请失业金人数虽离开了43年低位，但仍处于表明劳动力市场收紧的水平。
数据将美元推升至13年半新高。
银价至多下跌3%，报16.14美元，为6月初以来最低水平。
铂金下挫1%，报927.40美元；钯金下跌0.5%，报736.50美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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