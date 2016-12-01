金价跌至近10个月低位 因油价急升和美国乐观数据提振美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月30日 - 金价周三跌至近10个月低位，将本月跌幅进一步扩大，因美国经济数据强劲，美债收益率走高，提振美元上涨，进一步夯实12月升息预期。本月金价可能录得逾三年来的最大月度跌幅。
美元兑六种主要货币升0.9%，此前油价急升，且美国经济数据乐观，激发了债市的抛售。
1940GMT，现货金下跌1.2%，报每盎司1,174.44美元，盘中跌至2月8日以来最低的1,170.35美元。
美国12月期金收跌1.4%，报每盎司1,170.80美元。
11月，美国民间雇主加大招聘力度，民间就业岗位增幅远超预期；上月消费者支出增长，为美联储升息提供更多理据。
“美联储内部正逐步达成共识，即经济需要再次升息，今天的褐皮书基本确认了这些观点，”CIBC Capital Markets董事兼高级经济学家Royce Mendes称。
褐皮书称，10月至11月期间，美国经济活动继续扩张，但薪资和物价仅温和上涨，美元上涨给制造业带来压力。
“近期金价遭受多重打击，包括风险胃纳提升，股市上涨，债市收益率走高，上市交易基金大量资金外流，以及金融市场投机客撤出等，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
银价下跌0.9%，报16.44美元，铂金下跌0.8%，报910.20美元。
钯金上涨1.1%，报768.20美元。本月，钯金急升逾24%，为2008年2月以来的最佳月度表现，跑赢其它金属。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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