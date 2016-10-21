金价持平 受亚洲需求增加推动四周来首次上涨

路透纽约/伊斯坦布尔10月21日 - 金价周五基本持平，因美元上涨限制了黄金的涨幅，但本周录得四周来首次周线上涨，因亚洲的季节性需求开始增加。

本周，包括中国、印度在内的亚洲需求，以及上市交易基金的需求帮助金价走高。

1857 GMT，现货金上涨0.1%，报1,267.23美元。本周，金价上涨1.4%，收复了前三周下跌6.6%的部分跌幅。

美国12月期金收高0.02%，报1,267.70美元。

德国商业银行分析师称，预计印度需求仍保持旺盛，因本月底印度将庆祝印度教最重要的两个节日，黄金通常在这些节日上作为礼物被赠送。

但美元指数上涨0.4%，报98.734，此前一度触及2月以来最高。

“现在，和今年剩余时间，市场仍将聚焦美国升息，我们基本上确定会升息，但我们将关注升息年底前的经济数据，”Bernard Dahdah贵金属分析师Natixis称。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)持金量周四增加0.31%，至970.18吨，本月迄今持金量已经增加了2.3%。

现货银升0.1%，报17.53美元，现货铂金下跌0.1%，报932.8美元，现货钯金下跌1.6%，报619.22美元，盘中跌至7月12日以来最低。(完)