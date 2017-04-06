美国就业数据发布后金价下滑 但美联储会议记录限制其跌幅

路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布

的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。

美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚

些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价

缩减部分跌幅。

1857 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金

收挫0.8%，报1,248.50美元。

盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美

国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析

师预估的增加18.7万个。

“ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑。

”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible表示。

“金价全日都在1,250美元上下波动，看来金市多空双方都对在该心

理水准附近交易感到放心。”

美联储发布会议记录后，美国30年期公债收益率和美元均很快触及日

高，但稍后回吐多数升幅。

金价周二触及2月27日来最高的1,261.15美元，但收盘失守目前在1,2

58美元的200日移动均线切入位，为不到六周来第三次出现这种情况。

现货银收低0.3%，报18.23美元，昨日触及一个月高位的18.41

美元。

铂金下滑0.3%，报956美元，钯金升0.5%，报808.20美

元。(完)