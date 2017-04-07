金价下跌 因获利回吐和美元持坚

欧洲央行仍需更多通胀上升证据才能削减货币刺激--首席经济学家
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。
路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据
提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。
1836 GMT，现货金下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前
夜触及的高位1,258.96美元回落。
交投最活跃的美国6月期金上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司
1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。
“美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可
能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。
美元指数续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录
得近两年最大降幅。
但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称，
报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。
投资者在全球最大的两个经济体国家元首会晤前保持谨慎，周四晚些
时候特朗普总统和中国国家主席习近平将会面。
现货银下跌0.44%，报每盎司18.19美元。
铂金下跌0.86%，报951.24美元，钯金下跌0.38%，报80
1.97美元。前日触及逾两年高位的815.70美元，今年已急升近20%。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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