金价下跌 因获利回吐和美元持坚

路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据

提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。

1836 GMT，现货金下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前

夜触及的高位1,258.96美元回落。

交投最活跃的美国6月期金上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司

1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。

“美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可

能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。

美元指数续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录

得近两年最大降幅。

但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称，

报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。

投资者在全球最大的两个经济体国家元首会晤前保持谨慎，周四晚些

时候特朗普总统和中国国家主席习近平将会面。

现货银下跌0.44%，报每盎司18.19美元。

铂金下跌0.86%，报951.24美元，钯金下跌0.38%，报80

1.97美元。前日触及逾两年高位的815.70美元，今年已急升近20%。(完)