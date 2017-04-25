金价下跌 法国大选重燃风险意愿

路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。

中间派候选人马克龙周日向当选法国总统迈进了一大步，在首轮投票中胜出，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。

这表示法国政坛右翼和左翼政党中的反欧盟势力遭遇失败，欧股和欧元因此跳升，引发避险黄金的抛盘。

1919 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,275美元， 盘中触及近两周低点1,265.90美元。美国期金收跌0.9%，报1,277.50美元。

金价摆脱盘中低位，因美元指数从五个半月低位反弹，美国10年期国债收益率缩小稍早的涨幅。

“其他候选人意外获胜的部分尾部风险暂时被避免了，我们预计两周后的法国大选决选前的很短时间内有更多的下行风险，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

但他称，美元下跌和一触即发的朝鲜及中东地区地缘政治紧张局势，可能足以在1,250美元附近支撑金价。

全球股市反弹，全球股指升至纪录高位。

官方数据显示，截至4月18日当周，因地缘政治紧张局势升级，投机客将纽约商品期货交易所(COMEX)黄金看多头寸增加至五个月高位。

现货银下跌0.2%，报每盎司17.85美元，盘中触及一个月低位 17.65美元。

现货铂金下跌1%，报961.20美元，现货钯金上升0.6%，报796.50美元。(完)