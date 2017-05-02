金价处于三周低位 因美股和美债收益率攀升

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月1日 - 金价周一下跌1%至三周低位，受压于美股上涨，
以及达成了避免美国政府停摆的协议，减弱了对黄金的需求。
苹果股价触及纪录高位，提振美股，一关键全球股指也走强，美债收
益率上涨。
“风险意愿没有坍塌，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。
“金价有点过高了，看似正试图回到200日移动均线。”
1916 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,257.58美元，稍早
跌至4月11日以来最低的1,253.66美元，略高于切入位在1,251.93美元的2
00日移动均线。
美国期金收跌1%，报1,255.50美元。
亚洲和欧洲的许多金融市场因五一节假期闭市。东京市场将因一连串
节日从周三开始闭市三天，且许多投资者将额外多休一些假。
美国国会谈判代表就一揽子支出达成两党协议，令联邦政府资金可持
续至9月30日，避免了政府停摆。
金价一度走高，此前政府数据显示，美国3月建筑支出意外从纪录高
位下降；美国供应管理协会(ISM)制造业就业分项指数跌至10月以来最低
。
交易员称，市场在等待周三结束的美国联邦储备委员会(FED/美联储)
政策会议，美联储将于周三1800GMT发表声明。
美国政府上周五发布的数据显示，截至4月25日当周，货币经理连续
第六周增持COMEX净多头头寸。
现货银下跌1.9%，报每盎司16.87美元，盘中追平了5月10日的
盘中低位16.78美元。
现货铂金下跌1.7%，报每盎司927.25美元，盘中跌至四个月低
位的923美元。
现货钯金下跌1.1%，报每盎司814.50美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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