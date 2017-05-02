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国际财经 | 2017年 5月 2日 星期二 08:15 BJT

金价处于三周低位 因美股和美债收益率攀升

路透纽约5月1日 - 金价周一下跌1%至三周低位，受压于美股上涨，

以及达成了避免美国政府停摆的协议，减弱了对黄金的需求。

苹果股价触及纪录高位，提振美股，一关键全球股指也走强，美债收

益率上涨。

“风险意愿没有坍塌，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。

“金价有点过高了，看似正试图回到200日移动均线。”

1916 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,257.58美元，稍早

跌至4月11日以来最低的1,253.66美元，略高于切入位在1,251.93美元的2

00日移动均线。

美国期金收跌1%，报1,255.50美元。

亚洲和欧洲的许多金融市场因五一节假期闭市。东京市场将因一连串

节日从周三开始闭市三天，且许多投资者将额外多休一些假。

美国国会谈判代表就一揽子支出达成两党协议，令联邦政府资金可持

续至9月30日，避免了政府停摆。

金价一度走高，此前政府数据显示，美国3月建筑支出意外从纪录高

位下降；美国供应管理协会(ISM)制造业就业分项指数跌至10月以来最低

交易员称，市场在等待周三结束的美国联邦储备委员会(FED/美联储)

政策会议，美联储将于周三1800GMT发表声明。

美国政府上周五发布的数据显示，截至4月25日当周，货币经理连续

第六周增持COMEX净多头头寸。

现货银下跌1.9%，报每盎司16.87美元，盘中追平了5月10日的

盘中低位16.78美元。

现货铂金下跌1.7%，报每盎司927.25美元，盘中跌至四个月低

位的923美元。

现货钯金下跌1.1%，报每盎司814.50美元。(完)

(编译 刘静；审校 李军)
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