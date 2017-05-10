金价跌至八周低位 因避险需求减弱

路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周二跌至八周低位，因避险需求继续减弱，马克龙当选法国总统，以及美国收紧货币政策的预期提振债券收益率上升。

对风险资产的意愿改善，将全球股市推至纪录新高，美元反弹。

股市上涨，公债收益率走高，推高了持有黄金的成本，美元走强令黄金对于其它货币持有者变得更贵。

1819 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,215.81美元，盘中跌穿100日移动均线切入位，至3月15日以来最低的1,214.39美元。

美国期金收跌0.9%，报1,216.10美元。

“最大的政治风险事件之一现在已经过去了，金价进行一些盘整是合理的，但意大利的政治不确定性犹在，可能会持续一段时间，”瑞银分析师Joni Teves称。

投资者预计美国将升息，这打压了金价，因升息将推高公债收益率和美元。

波士顿联储主席罗森格伦称，美国失业率已经跌至自然均衡水平之下，如果跌穿4%，可能促使加快升息。堪萨斯城联储主席乔治称，失业率下跌意味着调整货币政策“至关重要”。

其它贵金属，现货银下跌1%，报每盎司16.07美元，盘中跌至1月3日以来最低的16.01美元。

铂金下跌1.9%，报898.98美元；钯金下跌1.6%，报每盎司794.40美元。(完)