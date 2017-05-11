金市转跌但持于八周低位之上 特朗普打击风险胃纳

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低
位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一
步升息的预期抑制金价升幅。
美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科
米可能令其推进税改计划变得更难。
1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周
二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。
美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。
“在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars
ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂
停了。”
“特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失
，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole Hansen称。
美国下个月将进一步升息的预期也提振美元，进而施压金价。
现货银收高0.1%，报每盎司16.16美元。铂金升1%，报9
10.30美元，钯金升0.4%，报798.98美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。