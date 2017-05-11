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国际财经 | 2017年 5月 11日 星期四 08:22 BJT

金市转跌但持于八周低位之上 特朗普打击风险胃纳

路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低

位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一

步升息的预期抑制金价升幅。

美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科

米可能令其推进税改计划变得更难。

1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周

二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。

美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。

“在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars

ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂

停了。”

“特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失

，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole Hansen称。

美国下个月将进一步升息的预期也提振美元，进而施压金价。

现货银收高0.1%，报每盎司16.16美元。铂金升1%，报9

10.30美元，钯金升0.4%，报798.98美元。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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