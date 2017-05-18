金价转跌 此前录得英国公投脱欧后的最大单日升幅

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约/伦敦5月18日 - 金价周四下跌，因美元反弹，促使一些买
家在金价录得近一年来最大单日升幅后锁定利润，但特朗普总统任期前景
的不确定性支撑金价逼近两周高位。
金价周三急升近2%，为英国去年6月公投脱欧以来的最大单日升幅，
因有报导称，美国总统试图干预针对俄罗斯介入去年美国大选的调查。
“昨日刚刚买入的人受到了惩罚，因金价跌至1,247美元，股票和美
元略有回升，市场愈发意识到华盛顿的这场大戏可能需要好几个月才会谢
幕，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。
1832 GMT，现货金下跌1.1%，报每盎司1,246.92美元，盘中触
及5月1日以来最高的1,265.04美元，盘中低见1,245.40美元附近的200日
移动均线切入位，此前金价曾连续五日走高。
美国6月期金收跌0.5%，报1,252.80美元。
美元指数从周三触及的六个月低位反弹，此前美国经济数据强
于预期。
周四据知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选
开始前的最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些
同克里姆林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。
美股上涨，抑制了受特朗普总统政策的不确定性拖累全球主要股市的
一波跌势。
其它贵金属，现货钯金连续第四日下跌，跌2.2%，报764.30美
元，盘中低见3月15日以来最低的755.88美元。
现货银下跌1.5%，报每盎司16.60美元，现货铂金下跌1
.3%，报929.49美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
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