金价下跌 因美元持稳和股市创新高

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月25日 - 金价周四下跌，因美元摆脱低位，全球股市创新高，回吐了前日因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录暗示，对升息持更谨慎态度而带动的涨幅。
美联储决策者同意，他们证明近期美国经济放缓只是暂时现象前，应该暂停升息。但大部分委员称短期内将升息。
1932 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,255.91美元。美国期金收高0.3%，报1,256.40美元。
Capital Economics分析师Simona Gambarini称，未来几周金价将不再保持韧性，因美联储会议记录暗示，联储仍可能会收紧货币政策。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员认为6月会议上升息25个基点的可能性为83%。
下月美国升息以及今年稍晚可能再次升息的预期，帮助将金价压制在1,300美元之下。
美联储理事布雷纳德称，全球经济更加“光明”，减少了美联储预期的风险。这是继美联储发布最新会议记录后，暗示6月将一如预期升息的又一个信号。
从技术面上看，Sucden Financial分析师Kash Kamal称，“在50日移动均线穿过200日移动均线形成黄金十字，以及昨日早盘在升向1,250美元的过程出现强劲买盘后，金价看似正在盘整近期的涨势。”
全球股市升至新高，美元摆脱低位，油价下跌，此前主要产油国延长减产的期限不及预期。
其它贵金属，银价下跌0.3%，报每盎司17.14美元，铂金上升0.3%，报946.95美元，钯金升0.9%，报770美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。