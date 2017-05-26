金价下跌 因美元持稳和股市创新高

路透纽约/伦敦5月25日 - 金价周四下跌，因美元摆脱低位，全球股市创新高，回吐了前日因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录暗示，对升息持更谨慎态度而带动的涨幅。

美联储决策者同意，他们证明近期美国经济放缓只是暂时现象前，应该暂停升息。但大部分委员称短期内将升息。

1932 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,255.91美元。美国期金收高0.3%，报1,256.40美元。

Capital Economics分析师Simona Gambarini称，未来几周金价将不再保持韧性，因美联储会议记录暗示，联储仍可能会收紧货币政策。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员认为6月会议上升息25个基点的可能性为83%。

下月美国升息以及今年稍晚可能再次升息的预期，帮助将金价压制在1,300美元之下。

美联储理事布雷纳德称，全球经济更加“光明”，减少了美联储预期的风险。这是继美联储发布最新会议记录后，暗示6月将一如预期升息的又一个信号。

从技术面上看，Sucden Financial分析师Kash Kamal称，“在50日移动均线穿过200日移动均线形成黄金十字，以及昨日早盘在升向1,250美元的过程出现强劲买盘后，金价看似正在盘整近期的涨势。”

全球股市升至新高，美元摆脱低位，油价下跌，此前主要产油国延长减产的期限不及预期。

其它贵金属，银价下跌0.3%，报每盎司17.14美元，铂金上升0.3%，报946.95美元，钯金升0.9%，报770美元。(完)