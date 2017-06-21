金价攀升 因油价急挫打压股市

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透纽约/伦敦6月21日 - 金价周三从五周低位反弹，因油价急跌压低股市，美元走软使持有其它货币的投资者购买黄金的成本降低。
美国公债收益率曲线触及近10年来最平水平，投资者评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)的鹰派政策和通胀回落。
金价对升息和公债收益率攀升十分敏感，因这会提振美元，同时导致持有黄金等无息资产的机会成本上升。
“市场人气的转变扶助金市，”ABN AMRO的分析师Georgette Boele说。
1927 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,246.67美元。美国期金收涨0.2%，报每盎司1,245.80美元。
金价从本月初触及的高位1,295.97美元回落了约4%。
但交易商对金价已经触底存疑。
“毫无疑问，目前的市场动能是走低，”MKS PAMP交易员Alex Thorndike在一份报告中说。
“但看似在1,250美元之下有少量买兴重现，因此，我们认为，市场可能进行一段时间的盘整，”他说。
位于1,237美元附近的200日移动均线的强劲支撑位为金价提供底部支撑，使其可能向1,275美元回升，Boele说。
其它贵金属方面，现货钯金急升2.4%，报每盎司889美元，此前公布的数据显示，5月美国成屋销售意外攀升。
现货银跌0.2%，报每盎司16.43美元，盘中跌至六周低位16.33美元。现货铂金上扬0.6%，报每盎司924美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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