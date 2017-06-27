金价跌至六周低点 一大卖单打击市场信心

路透纽约/伦敦6月26日 - 金价周一挫至近六周最低，因一大卖单打击市场信心，但全球政治不确定性限制了金价跌势。

1822 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,244.82美元，稍早触及1,236.46美元，为5月17日来最低，仅略高于200日移动均线。

美国8月期金跌0.8%，报1,246.40美元，在大约0800 GMT，8月期金在60秒内放量急挫18美元，之后有反弹了10美元。

瑞士MKS交易部门主管Afshin Nabavi称，价格下挫背后的原因是在纽约商品期货交易所(COMEX)短时间内抛售了1.85万口黄金，总计185万盎司和5,500口共计5,000盎司白银。

“很明显是有人错误的卖出，又赶紧买回，触动了在1,250美元下方的止损单。”MKS交易员Bernard Sin表示。

瑞银交易员Joni Teves表示，价格急跌的走势因缺乏流动性而被放大，因伦敦市场开盘时，部分亚洲市场因假期休市。

交易商表示，金价受到救助意大利银行、美国总统特朗普政策和英国退欧磋商等一系列地缘政治不确定性支撑。

银价跌0.5%，报每盎司16.60美元，铂金下滑1.1%，报915.95美元；钯金涨1.8%，报每盎司867.05美元。(完)