金价触及七周低位 因美元攀升和美债收益率上涨

路透纽约/伦敦7月3日 - 金价周一跌至七周低位，势将录得11月以来的最大单日跌幅，因美元反弹，美国10年期公债收益率上涨，打压对无息黄金的兴致。

1830 GMT，现货金下跌1.6%，报每盎司1,221.42美元，盘中跌穿200日移动均线，触及5月11日以来最低的1,218.83美元。

美国8月期金收跌1.9%，报1,219.20美元。周二将因美国独立日休市。

公债收益率上涨，实货需求疲弱，打压了对黄金的买兴，德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

黄金和公债收益率之间的关联性现在大于黄金和美元之间的关联性，他称，“这是由于退出超宽松货币政策已经不仅仅只与美联储有关。”

欧美股市以上涨拉开第三季帷幕，有关升息的消息提振银行股，美元从九个月低位回升，美债收益率触及5月中以来最高。

金价未能从第二季美元走弱中受益，因美元下跌主要是受美国以外的央行收紧货币政策的预期驱动。

渣打银行在一份报告中称，预计本周将发布的美国非农就业报告强劲。

周三1800 GMT，美联储将发布6月13-14日货币政策会议记录。

银价下跌2.6%，报每盎司16.13美元，盘中跌至5月9日以来最低的16.02美元。

钯金升0.4%，报每盎司845美元，上季升幅接近6%，在贵金属中居首位。

铂金跌2.2%，报每盎司900.75美元。(完)