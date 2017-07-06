金价持稳 之前美联储发布会议记录

路透纽约/伦敦7月5日 - 金价周三持稳，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录显示，决策者对通胀前景的看法分歧加大，之后美元削减涨幅，提振金价在稍早触及八周低位后反弹。

美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加大。

“我们将对美联储下次升息时间的预期从9月调整至12月，美联储6月会议记录看来证实联储将在9月会议上宣布开始缩减资产负债表规模，”CIBC Capital Markets的首席分析师Avery Shenfeld在一份报告中称。

1908 GMT，现货金下跌0.02%，报每盎司1,223.37美元，盘中触及5月10日以来最低1,217.14美元。

北朝鲜试射导弹只给金市带来短暂的提振。

美国8月期金较周一收盘价收涨0.2%，报每盎司1,221.70美元。美国市场周二因假休市。

美元指数基本持稳，之前上扬0.3%。

投资者还关注周五出炉的美国月度就业数据，数据可能会影响联储的升息步伐。

现货银盘中一度触及12月以来最低的15.84美元。

现货铂金跌至5月9日以来最低896.25美元。

摩根大通的分析师在一份报告中称，在902.39-890.49美元之间，铂金价受到来自费波纳奇回撤位，和之前低位的强有力技术支撑。这可能为出现一轮范围更大的反弹提供潜在的底部支撑，如果不是新一轮上行趋势的话。

现货钯金跌1.3%，报每盎司840.70美元。(完)