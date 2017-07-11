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金价从3月低位上涨 交易商等待升息信号
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2017年7月11日 / 凌晨12点13分 / 1 天前

金价从3月低位上涨 交易商等待升息信号

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周一在震荡交易中从3月中以来的最低

位上涨，此前一度逼近技术支撑位，且因交易商在等待央行升息信号。

交易商等待周三和周四美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在

国会的证词。

“价格有些停滞，此前在上周五抛盘有些筋疲力尽，”RJO Futures

高级商品交易商Phillip Streible称，“许多人在看后市，等着叶伦主席

本周晚些时候的国会证词。”

1832　GMT，现货金今日升0.07%，报1,213.61美元，盘中触及

3月15日以来最低的1,204.45美元。金价上周下跌2.3%。

美国8月现货期金收高3.50美元，或0.29%，报每盎司1,213.2

0美元。

交易商预计许多央行将收紧货币政策。好于预期的美国就业数据和德

国出口数据给预期提供了理据。

全球增长前景的良好预期得到提振，鼓励投资者卖出黄金买入风险更

大资产。

美国10年期公债收益率自6月底以来大幅上涨，金价从一个月前的高

位1,295.97美元下跌了近7%。

截至7月3日当周，投资者将COMEX黄金净多头头寸大幅减少一半多，

净多头头寸为1月以来最少。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量截至上周五

当周减少2%。

现货银上涨0.45%，报每盎司15.65美元，稍早跌至15.16美元

。价格接近去年4月以来最低，截至7月3日当周，投资者的看多头寸为201

5年12月以来最少。

铂金下跌0.47%，报每盎司899.25美元；钯金升0.27%

，报每盎司840.78美元。(完)

编译 刘静；审校 李军

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