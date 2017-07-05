金价从七周低点反弹 朝鲜试射导弹带来避险需求

路透伦敦7月4日 - 金价周二从七周低点反弹，此前朝鲜向日本水域试射导弹，致使地缘政治紧张局势升温，提振黄金避险吸引力。

朝鲜表示，该国成功试射一洲际弹道导弹，而本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会，讨论限制朝鲜武器计划的措施。

全球股市、油市和债券收益率周二回落，因朝鲜试射远程导弹，以及7月4日美国独立日假期休市，限制了投资人风险意愿。

现货金结算价升0.3%报每盎司1,223.60美元。美国8月期金上涨0.3%至1,223美元。

“因朝鲜冲突，市场转向黄金，”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen称，“但市场并没有消化局势会进一步恶化，因冲突已经有一段时间了。”

金价周一下挫1.7%，为11月来最大单日跌幅，并触及5月来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和其他基金经理人在截至6月27日该周连续第三周减持COMEX黄金和白银的净多头仓位。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%报每盎司16.07美元，此前触及5月9日以来低点16.01美元。

现货铂金(白金)则上涨1.2%至912美元，周一曾跌至900美元下方，为5月10日以来首见。

现货钯金上涨1%至851.50美元。(完)