金价走强 此前美联储会议记录显示委员对升息时机仍有分歧

路透纽约/伦敦10月12日 - 黄金价格周三保持小幅上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的9月会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短时间内”加息。

但美联储9月20-21日会议记录还显示，美联储内部对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善的分歧还是很大。

1851 GMT，现货金上涨0.2%，至每盎司1,255.42美元，在上周触及的四个月低点1,241.20美元上方徘徊。

在美联储会议记录发布前，美国期金收低0.2%，报每盎司1,253.80美元。

BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong称，市场看来对联储会议记录没有显示准备早至11月就行动有些释然。

“美国公债收益率小跌，这有助于带动一些低吸买家在金价接近日低时进场。”

不过CIBC Capital Markets董事兼高级分析师Royce Mendes则有不同看法，他认为只要经济继续有良好表现，年底前升息只是时间问题，11月加息明显有可能。

其它贵金属方面，现货铂金一度跌至每盎司934.50美元的六个月低位，之后缩减跌幅，报939.49美元，跌0.6%。

现货钯金升0.2%至648美元，此前跌至7月19日来最低的643.22美元。现货银上扬0.6%，报每盎司17.54美元。(完)