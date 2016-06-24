金价飙升创2008年来最大涨幅 英国公投结果引爆避险潮

路透马尼拉6月24日 - 金价周五一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，因英国公投结果选择退出欧盟，震撼全球市场，引发投资人涌向黄金等避险资产。

金价创2008年全球金融危机以来最大涨幅，跟随公债等其他避险资产升势，从股票到英镑等风险资产则遭抛售。

周四公投的计票结果显示，英国人民投票选择退出欧盟，这结果使英国走上一条充满不确定性的道路，使欧洲自二战以来增强团结的努力遭受最大的一记打击。

0453 GMT，现货金上涨5.9%至每盎司1,329.29美元，此前最高涨至2014年3月以来高点1,358.20美元。

金价曾在2008年9月17日飙升近11%。

英国将是首个退出欧盟的国家，给予欧盟自成立以来最大的一记打击。一些分析师称，这可能使欧洲跌入衰退，加大全球经济的压力，并刺激黄金的买需。

“这肯定会抑制我们看到的、正在欧洲形成的复苏动能；对于英国，这很可能会抵消许多刺激效果，”瑞穗银行资深分析师VishnuVarathan表示。

美国8月期金上涨5.9%，报每盎司1,337.10美元。

英镑和欧元计价黄金均在2013年4月以来最高水平交投。

现货银上涨2.7%，报每盎司17.72美元；铂金上涨1.8%至977.40美元；现货钯金跌3%至547美元。(完)