金价因美国强劲就业数据拖累大跌 但受英国退欧忧虑支撑迅速反弹

路透纽约/伦敦7月8日 - 金价周五在美国公布强于预期的6月非农就业数据后一度大跌，但之后迅速反弹，受对英国退欧公投后对金融市场前景的担忧支撑。

美国公布6月非农就业岗位增加28.7万，为10月来最大增幅后，金价触及1,335.66美元低点，数据提振美元兑欧元升至两周高位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能升息的预期也被重新点燃。

1827 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,358.87美元，本周势将连升第六周，自英国退欧公投以来，现货金价大涨超过100美元。

美国8月期金收跌0.3%，报每盎司1,358.40美元，美国就业数据公布后，低见1,336.30美元。

“强于预期的就业数据公布后金价应声下滑，但已经脱离了低点。”瑞银分析师Joni Teves称。

“仍有许多希望建立黄金仓位的投资人，都会趁金价回落进场。”

交易商等待就业数据以寻找美国货币政策的线索。就业报告发布前，美国联邦基金利率期货走势暗示美联储在12月前升息的机率为19%，目前略有增加。

现货银升2.2%，报每盎司20.09美元。现货铂金升1%，报每盎司1,097美元。现货钯金涨1%，报每盎司614.30美元。(完)