金价跌至五个月低点 因商品市场遭抛售及公债收益率上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月11日 - 黄金价格周五大跌3%至五个月低点，因商品市场普遍遭抛售，且公债收益率大涨，因投资人臆测美国基建支出增加可能刺激通胀。
2004 GMT，现货金下跌3%，报1,222.38美元，盘中一度跌至6月3日来最低的1,219.40美元。本周现货金录得2013年6月来最差周度表现，尽管周三在大选结果显示特朗普意外当选美国总统后金价一度急升近5%。
美国12月期金收跌3.3%，报1,224.30美元。
银价重挫6.5%，报17.34美元，盘中跌至10月7日来最低的17.15美元。
铂金下挫3.4%，报939.24美元，盘中跌至10月24日来最低的929.75美元。
“商品市场普遍遭到抛售，铜价和镍价遭重创，蔓延到贵金属市场。”一欧洲交易员表示。
美元势将创一年最佳周度表现。
市场也押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)会更快加息。
美联储副主席费舍尔周五表示，美国经济成长前景看来足够强劲，美联储可以进行逐步加息。
钯金下滑2.4%，报671.98美元，盘中触及10月5日来最高的697.90美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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