金价触及两周低位 聚焦下周美联储会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周四走低，盘中触及两周低位，今日公布的一系列喜忧参半的数据促使投资人抛售，投资人关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议。
现货金盘中一度下跌1%，报每盎司1,309.25美元。到2105 GMT，回落0.6%，报每盎司1,314.47元。
今日公布的数据显示，美国8月零售销售降幅超过预期。美国上周初请失业金人数增幅小于预期，令美国利率前景如雾里看花。
投资人对美联储在9月20-21日会议上将升息的信心降低，但许多投资人认为美联储可能在12月加息。
ETF Securities的分析师Martin Arnold表示，美联储不愿升息为黄金创造了一个有利的环境，但如果联储在12月那怕是温和升息，都彰显出收紧政策的决心，这将在短期内压低金价。
美国利率期货的走势暗示，市场预计下周升息的可能性不大。不过，如果联储在声明中暗示将在年底前升息，美元可能因此受益。
美元指数上扬0.1%，美元走强令黄金对其他货币持有人来说更为昂贵。
中国金融市场周四、周五因中秋节假期休市，实货交易预计清淡。中国为全球最大黄金消费国。
印度8月黄金进口连降第七个月，至11亿美元，因需求不振，加之贴水创纪录，促使银行和加工商减少进口。
其它贵金属方面，现货银跌0.1%，报每盎司18.94美元。现货铂金下跌0.1%，报每盎司1,031.1美元。现货钯金上扬0.1%，报每盎司654.5美元。(完)
(编译 母红;审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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