金价走低 但在美联储下调今年升息次数预期后本周仍收高

路透纽约/伦敦3月18日 - 金价周五小跌，因美元持稳在五个月低位之上，但本周仍可能收涨，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三下调今年升息次数预期。

1852 GMT，现货金下跌0.31%，报每盎司1,253.99美元。美国4月期金收跌0.8%，报每盎司1,254.3美元。现货金本周上涨约0.4%。

“自美联储声明公布以来，黄金从高位回落，”R.J. O'Brien的高级商品经纪Phillip Streible表示。

“如果看到更多类似欧洲央行那样的声明，此轮升势会继续下去。我们继续看到很多国家的赤字不断扩大。”

美元兑一篮子货币上扬0.3%，但兑日圆仍接近17个月低位，且兑一篮子货币本周仍可能下跌1.2%。

美联储周三维持利率不变，且暗示今年将继续收紧政策。但决策者预计，今年仅升息两次，每次25个基点，为12月预期的一半。

现货银上扬逾1%，报每盎司16.13美元，为10月底以来最高，之前回落0.43%，至15.81美元。本周上扬2.2%。

现货铂金跌1.22%，报每盎司972.40美元。现货钯金跌0.6%，报每盎司592.50美元。(完)