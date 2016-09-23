金价升至两周高位 因美联储维持利率不变的决定压低美元

路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周四升至两周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定维持利率不变，拖累美元跌至上周初来最低水准。

在美联储维持利率不变，并暗示仍可能在年底前收紧货币政策后，金价周三大涨1.7%。

金价对货币政策，尤其是美国的货币政策高度敏感，因升息会提升持有非孽息资产的机会成本，并提振贵金属计价货币美元。

1831 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,337.28美元，连升第四日，盘中升0.5%，至9月8日以来最高的1,343.64美元。

美元指数则跌至9月12日来最低，之后缩减跌幅。

美国12月期金收高1%，报1,344.70美元。

市场将仔细分析美国即将公布的数据，以寻找升息时机的线索。

“美联储已经暗示如果事态按部就班的发展，那么下次升息很可能在12月，这会令金价升势受限。”Marex Spectron贵金属部门主管David Govett称。

现货银大涨1.3%，报两周最高的20.06美元。

现货铂金攀升1.7%，报1,065.80美元，为9月12日以来最高，钯金劲扬2.5%，报700.30美元，为9月7日来最高。(完)