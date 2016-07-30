金价在令人失望的美国GDP数据公布后升至近三周高位

路透纽约/伦敦7月29日 - 金价周五升至近三周最高水平，此前远低于预估的美国第二季经济增长率重压美元，金价势将录得连续第二个月月线上涨。

美国商务部报告称，美国第二季国内生产总值(GDP)增长年率为1.2%，远低于分析师预计的2.6%。[nL4S1AF5S3]

现货金盘初下跌，在美国数据发布后升至7月12日以来最高的1,353.90美元，1859GMT，升1.4%，报1,353.44美元。

美国期金收高1.3%，报1,349美元。

“美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定是否升息是看数据表现，如数据继续像今天的第二季GDP数据那样令人失望，金价将被推高，” 德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

在本周的政策会议上，美联储没有暗示今年晚些时候是否进一步升息。

“联储近期升息的机率降低，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称，他预计美联储会在12月升息。

美元周五兑一篮子货币下跌1.2%。

美元下跌也源于日圆上涨，此前日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

钯金升2.7%，报每盎司713.90美元，为2015年10月以来最高。本月升近19%，势将录得2008年2月以来最佳月度表现。

铂金升2.7%，报1,157.60美元，为14个月高位，本月升逾12%，势将录得2012年1月以来最大月度涨幅。

现货银升0.9%，报20.33美元，将录得连续第二个月上涨。(完)