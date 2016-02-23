金价反弹 因全球股市下挫及黄金ETF持金量增加

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周二上涨约1%，因全球股市下滑，且资金大规模流入黄金上市交易基金，扶助金价收复之前几日的失地。
交易商表示，在价格下跌之际，投资人需求强劲，尽管生产商趁今年金价大涨15%，已经恢复对冲产量。
“黄金继续受到资金流入ETF支撑，但在再度上涨前出现回软我也不会感到意外。”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周一的黄金持仓量增加超过19吨，至752.29吨，为去年3月来最高。
今年以来SPDR持金量的增幅已经超过了去年全年的降幅。
2010GMT，现货金涨1.15%至每盎司1,223.40美元。周一在股市和美元扬升打压下，黄金跌幅达到1.6%。
美国4月期金升1%，报1,222.60美元。
“如果股市再度大跌，那么金价非常有可能触及约1,260美元，因会有避险投资人进场。”ETF Securities分析师Martin Arnold称。
不过分析师表示，金价短期内易出现修正。
德国商业银行称，技术面来看，金价会稳定在在1,200-1,192美元区域。
最大黄金消费国中国和印度在金价上扬时转为卖方。印度国内的黄金折价已触及纪录高位，而中国市场金价也转为相对低于国际指标金价，无不显示出需求的下滑。
其它贵金属方面，现货银升0.33%，报每盎司15.26美元。现货铂金上扬1.7%，报942.20美元，现货钯金升0.96%，报504.25美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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