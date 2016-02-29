金价上涨 势将录得四年来最佳月度表现

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦2月29日 - 金价周一上涨1%，受助于股市下跌和美国数据疲弱。金价将录得四年来最大月度涨幅，因金融市场普遍动荡，黄金的避险吸引力增强。
1956 GMT，现货金上涨1.3%，报1,238.41美元，2月将录得10.6%的涨幅，为2012年1月以来的最大月度涨幅。
美国4月期金收涨1.1%，报每盎司1,234.40美元。
“全球市场今年开局动荡，一些国家实施负利率，美国升息前景也不乐观，” Natixis分析师Bernard Dahdah称。
今年以来黄金上涨约16%，在股市大跌和全球经济放缓的背景下，黄金避险的功能被寻求安全的投资者重新发现。
本月金价触及1,260.60美元的一年高位，受助于市场重新消化了美国升息预期。
“进入3月，技术指标看似非常稳固，黄金上市交易基金(ETF)流动性看似支撑金价，”三菱商事策略师Jonathan Butler称。
“不过宏观方面，下周将有欧洲央行会议，可能会宣布实施进一步量化宽松，这会给欧元兑美元带来压力，所有商品应该再次承压，”他称。
美国数据显示， 1月美国成屋待完成销售跌至一年来最低水平。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周五增加至762.41吨，为约一年来最高。
其它贵金属，现货铂金上涨2%，报每盎司931.82美元，现货银上涨1.4%，报14.88美元，现货钯金攀升2.2%，报491美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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