版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 07:32 BJT

金价上涨 势将录得四年来最佳月度表现

路透纽约/伦敦2月29日 - 金价周一上涨1%，受助于股市下跌和美国数据疲弱。金价将录得四年来最大月度涨幅，因金融市场普遍动荡，黄金的避险吸引力增强。

1956　GMT，现货金上涨1.3%，报1,238.41美元，2月将录得10.6%的涨幅，为2012年1月以来的最大月度涨幅。

美国4月期金收涨1.1%，报每盎司1,234.40美元。

“全球市场今年开局动荡，一些国家实施负利率，美国升息前景也不乐观，” Natixis分析师Bernard Dahdah称。

今年以来黄金上涨约16%，在股市大跌和全球经济放缓的背景下，黄金避险的功能被寻求安全的投资者重新发现。

本月金价触及1,260.60美元的一年高位，受助于市场重新消化了美国升息预期。

“进入3月，技术指标看似非常稳固，黄金上市交易基金(ETF)流动性看似支撑金价，”三菱商事策略师Jonathan Butler称。

“不过宏观方面，下周将有欧洲央行会议，可能会宣布实施进一步量化宽松，这会给欧元兑美元带来压力，所有商品应该再次承压，”他称。

美国数据显示， 1月美国成屋待完成销售跌至一年来最低水平。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周五增加至762.41吨，为约一年来最高。

其它贵金属，现货铂金上涨2%，报每盎司931.82美元，现货银上涨1.4%，报14.88美元，现货钯金攀升2.2%，报491美元。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐