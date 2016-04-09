金价因股市反弹而下跌 但本周仍可能上涨

路透纽约/伦敦4月8日 - 金价周五下跌，因股市上涨促使投资者锁定前一交易日金价上扬带来的一些获利，但本周金价仍可能录得五周来最大周度涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍对升息保持谨慎。

全球股市周五反弹，但本周在大幅波动后仍可能收跌，受累于围绕美国经济和政策前景的不确定性增加。

1827 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,239.70美元，美国6月期金收涨0.5%，报每盎司1,243.80美元。

本周现货金上涨1.4%，归功于周四大涨1.5%。

黄金陷于狭窄区间内，因美联储升息路径存在不确定性。

“金价反弹，因市场预计美联储升息前景会改变，”GoldMoney副总裁Stefan Wieler称，“现在美联储称今年升息两次，市场认为今年不会升息，在这个问题找到答案之前，金价将在1,200-1,250美元区间内波动。”

美联储主席叶伦在与联储前主席的对话中称，美国经济仍处在强劲增长的轨道上，足以为升息提供理据。但联邦基金利率期货走势仍暗示，6月升息的机率不到20%。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)持金量本周基本未变，上周为今年首次出现周度净流出。

分析师称，最近亚洲黄金实货需求消沉。

现货银上涨0.8%，报每盎司15.34美元，现货铂金上涨 1.3%，报964.60美元，现货钯金上涨0.4%，报535.20美元。(完)