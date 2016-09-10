金价连跌第三日 此前美联储官员的讲话提振美元

路透纽约/伦敦9月9日 - 金价周五再次下跌，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就利率发表的鹰派讲话提振美元，买家继续在本周金价反弹后锁定利润。

1818 GMT，现货金下跌0.67%，至每盎司1,329.02美元， 美国12月期金收跌7.1美元，或0.53%，报每盎司1,334.5美元。

金价本周将录得连续第二周上涨，本周上涨0.5%。周二曾大涨1.8%至1,352.65美元。

就业报告和服务业数据疲弱，本周打击了9月升息的预期，这对非孽息的黄金是一个关键支撑。但投资者对利率前景仍不确定，联储官员近期讲话基调较为鹰派。

“联储官员积极寻求升息的预期重燃，金价和银价真正承压。”RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible称。

美元兑一篮子货币上涨，此前波士顿联储总裁罗森格伦称，如果等待太长时间，美联储面对的风险将增加。这给金价施压。

“黄金目前面临的问题是，技术上看，已经两次来到1,375-1,380附近，所以如果再回到这个水平，就会有获利回吐，”荷兰银行分析师Georgette Boele称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四黄金持仓量下降0.13%，至950.62吨。

本周亚洲黄金需求仍不振，因价格走高令买家离场。

现货银下跌2.11%至19.18美元。铂金下跌1.96%至1,061.35美元。钯金下跌1.17%至674.5美元。(完)