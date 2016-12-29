现货金价格上涨 因少量的实货需求和基金空头回补

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周三上涨，因有少量的实货需求，加之投资者空头回补，帮助抵消了美元上涨带来的拖累。
1918 GMT，现货金上涨0.27%，报每盎司1,141.92美元，周二升至12月14日以来最高的1,148.98美元。
交投最活跃的美国2月期金收高2.1美元，或0.18%，报每盎司1,140.90美元。
交易员在与期权相关的交易中回补空头，年末来自中国和俄罗斯的需求提振价格，RBC Wealth Management的董事总经理George Gero称。
“金价持高，尽管很多人看空，且看空的理由很充分，”他称。
现货金价格今年有望上涨约8%。11月金价下跌了8%，因特朗普在美国大选中获胜后，市场预计，他增加基建支出的承诺将刺激经济增长，这推动美债收益率上升。
金价在12月15日触及了10个月低位，因稳固的美国经济数据促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)进行了今年首次升息，还暗示，明年将升息三次，多于之前预计的两次。
美元指数周三走高。
“短期来看，我们关注1,100美元的支撑位，跌破此价位将非常利空；上行方面，需要攻破1,170美元和1,200美元价位，”ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周二减少0.14%，至823.36吨，反映出投资者的看跌人气。自美国大选以来持金量已经累积下跌了约13%。
全球最大的实货黄金交易所--上海黄金交易所周三称，将限制黄金投资者一次交易的数量，分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。
现货银上涨0.31%，报每盎司16美元，周二曾大涨约1.5%。
现货铂金下跌0.13%，报每盎司899.30美元；现货钯金下跌0.48%，报667.80美元，前一交易日曾涨逾2%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”