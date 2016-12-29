现货金价格上涨 因少量的实货需求和基金空头回补

路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周三上涨，因有少量的实货需求，加之投资者空头回补，帮助抵消了美元上涨带来的拖累。

1918 GMT，现货金上涨0.27%，报每盎司1,141.92美元，周二升至12月14日以来最高的1,148.98美元。

交投最活跃的美国2月期金收高2.1美元，或0.18%，报每盎司1,140.90美元。

交易员在与期权相关的交易中回补空头，年末来自中国和俄罗斯的需求提振价格，RBC Wealth Management的董事总经理George Gero称。

“金价持高，尽管很多人看空，且看空的理由很充分，”他称。

现货金价格今年有望上涨约8%。11月金价下跌了8%，因特朗普在美国大选中获胜后，市场预计，他增加基建支出的承诺将刺激经济增长，这推动美债收益率上升。

金价在12月15日触及了10个月低位，因稳固的美国经济数据促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)进行了今年首次升息，还暗示，明年将升息三次，多于之前预计的两次。

美元指数周三走高。

“短期来看，我们关注1,100美元的支撑位，跌破此价位将非常利空；上行方面，需要攻破1,170美元和1,200美元价位，”ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周二减少0.14%，至823.36吨，反映出投资者的看跌人气。自美国大选以来持金量已经累积下跌了约13%。

全球最大的实货黄金交易所--上海黄金交易所周三称，将限制黄金投资者一次交易的数量，分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。

现货银上涨0.31%，报每盎司16美元，周二曾大涨约1.5%。

现货铂金下跌0.13%，报每盎司899.30美元；现货钯金下跌0.48%，报667.80美元，前一交易日曾涨逾2%。(完)