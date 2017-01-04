金价升至三周高位 因投资者在新年首日建立头寸

路透纽约/伦敦1月3日 - 金价周二攀升1%，触及近三周高位，因股市和其它风险资产回吐早盘涨幅，投资者买入黄金避险。

铂金和钯金双双跳涨逾4%，因投资者在新年首日纷纷建立头寸。

从金融市场的普遍表现来看，2016年底的市场主题在新年首日交易之初继续发酵，股市上扬，美元指数触及14年新高，受助于强劲的经济数据。

但随着交易的逐步展开，美元和股市缩减涨幅，金价受到支撑。

1917 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,159.06美元。美国2月期金上涨0.9%，收报每盎司1,162美元。

金价在11月8日特朗普当选美国总统后急跌，第四季下跌逾12%。

特朗普在大选中获胜，提振了美元，引发公债收益率大幅攀升，提高了持有黄金等无息资产的机会成本，从而削弱了投资者对黄金的胃纳。

不过，部分市场人士说，特朗普胜选可能也提振了投资者对贵金属的兴趣。

“考虑到特朗普这张牌还没有出，我们不会完全放弃黄金，”Sun Global Investments的创始人和执行长Mihir Kapadia表示。

“目前，就连他的推特都能引发股市动荡，一旦他提出任何不合常理的政策提议，更不用说政策落实不当，都可能给市场带来不确定性，从而提振投资者对‘黄金的买兴’。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示今年将进一步升息，这也提振美元，打压黄金。

现货铂金急升4%，报每盎司935.24美元，盘中上涨超过5%。现货钯金跳涨4.5%，报每盎司709美元，盘中升幅高达约5%。

现货银上涨2.23%，报每盎司16.29美元。(完)