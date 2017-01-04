金价升至三周高位 因投资者在新年首日建立头寸

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约/伦敦1月3日 - 金价周二攀升1%，触及近三周高位，因股市和其它风险资产回吐早盘涨幅，投资者买入黄金避险。
铂金和钯金双双跳涨逾4%，因投资者在新年首日纷纷建立头寸。
从金融市场的普遍表现来看，2016年底的市场主题在新年首日交易之初继续发酵，股市上扬，美元指数触及14年新高，受助于强劲的经济数据。
但随着交易的逐步展开，美元和股市缩减涨幅，金价受到支撑。
1917 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,159.06美元。美国2月期金上涨0.9%，收报每盎司1,162美元。
金价在11月8日特朗普当选美国总统后急跌，第四季下跌逾12%。
特朗普在大选中获胜，提振了美元，引发公债收益率大幅攀升，提高了持有黄金等无息资产的机会成本，从而削弱了投资者对黄金的胃纳。
不过，部分市场人士说，特朗普胜选可能也提振了投资者对贵金属的兴趣。
“考虑到特朗普这张牌还没有出，我们不会完全放弃黄金，”Sun Global Investments的创始人和执行长Mihir Kapadia表示。
“目前，就连他的推特都能引发股市动荡，一旦他提出任何不合常理的政策提议，更不用说政策落实不当，都可能给市场带来不确定性，从而提振投资者对‘黄金的买兴’。”
美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示今年将进一步升息，这也提振美元，打压黄金。
现货铂金急升4%，报每盎司935.24美元，盘中上涨超过5%。现货钯金跳涨4.5%，报每盎司709美元，盘中升幅高达约5%。
现货银上涨2.23%，报每盎司16.29美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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