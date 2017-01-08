美国就业数据公布后金价从一个月高位回落 钯金上扬

伦敦金银市场协会推出贵金属市场行为准则

路透伦敦5月25日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)周四称，正在公布一项行为准则，旨在增强对伦敦黄金市场的信心。 LBMA发布公告称，该准则制定了道德、治理、合规和风险管理、信息共享和业务行为等方面的典范实务。 “该准则是在市场全面提高信任、一致性和透明度的重要一步，”LBMA主席费希尔在公告中称。 LBMA说，旗下超过140家会员将必须对行为准则签署承诺声明。2018年6月起开始将强制实施。 “会员将有一段12个月的时间提出遵守准则情况。若做不到可能会导致会员身份被暂停或撤销，”LBMA的一位发言人说。(完 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)