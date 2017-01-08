美国就业数据公布后金价从一个月高位回落 钯金上扬

路透纽约/伦敦1月6日 - 金价周五从前一日触及的一个月高位回落，因美国稳健的就业报告推动美元走强。钯金有望录得3月来最大周度涨幅，因美国汽车销售创纪录。
分析师称，美国非农就业数据显示，上月就业岗位增长放缓，但薪资增加，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年继续升息的观点。
1951 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,171.70美元，但本周上涨1.75%，为两个月来最大周度涨幅。
美国候任总统特朗普1月20日宣誓就职前，市场充满了不确定性，金价在周四触及12月5日以来最高1,184.90美元后，投资者转趋谨慎。
“任何能在年初锁定的获利都受到多数投资者的欢迎，因此，金价出现小幅回调，”丹麦盛宝银行的分析师Ole Hansen说。
美国2月期金收跌7.9美元，或0.67%，报每盎司1,173.4美元。
芝加哥联储总裁埃文斯表示，如果经济数据略强于他的预期，联储今年可能升息三次。里奇蒙联储总裁拉克尔称，联储可能不得不以较目前市场预期更快的步伐升息。
其他贵金属方面，现货钯金盘中触及五周高位757.70美元，后收窄涨幅，日内上扬2.4%，报每盎司756.10美元。
钯金本周上扬11%，为3月以来最大周度涨幅，受助于美国2016年轿车和卡车新车销售触及纪录高位。
现货银跌0.7%，报每盎司16.46美元。现货铂金回落0.7%，报每盎司961.35美元，但本周有望上涨6.8%，创7月以来最大周度涨幅。(完)
(编译 母红; 审校 李军)