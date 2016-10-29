金价跳涨至近四周高位 因FBI重启对希拉里邮件的调查

路透纽约/伦敦10月28日 - 金价周五上涨1%至近四周以来最高，在尾盘交易中涨幅扩大，此前美国联邦调查局(FBI)称将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件系统事件进行进一步调查。

在距离美国大选仅剩11天之际，这一消息震撼了大选活动，希拉里在此前的民调中领先。

1854 GMT，现货金上涨0.8%，报1,278.38美元，盘中高见10月4日以来最高的1,284.14美元，上涨1.3%。本周金价将上涨0.9%。

美国期金上涨0.6%，报1,276.80美元。

“联邦调查局的消息令沉睡的金市苏醒，一个小时内上涨1%，因担心10月末生出的这一意外会提振特朗普的不断下沉的命运，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部门董事Tai Wong称。

美股和美元下跌，此前美国联邦调查局称，将对希拉里任国务卿期间的更多邮件进行调查。

美元已经走弱，没有理会略好于预期的第三季国内生产总值(GDP)数值。

美国第三季经济增长2.9%，高于分析师预估均值2.5%，数据增强了美国升息的可能性。

现货银上涨1.3%，报17.82美元；现货铂金最多升2.6%，至987美元，为10月5日以来最高。

银价势将录得五周来的最大周度涨幅，铂金将录得三个月来的最佳周度表现。

路透调查周五显示，预计明年铂金均价将升至2014年以来最高，但较金价仍将为贴水。

钯金升1.4%，报618.35美元，在跌至16周低位的608.47美元后掉头向上。(完)