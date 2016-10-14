金价走低 因美国数据支持升息预期提振美元

路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周五走低，因美国经济数据符合分析师预期，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年底前升息的预期，提振美元走强。

美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。[nL4S1CK4AM]

美元指数上涨0.4%。

1812 GMT，现货金回落0.3%，报每盎司1,254.26美元。美国12月期金收跌0.2%，报每盎司1,255.50美元。

今日稍后，美联储主席叶伦发表讲话，全面检讨了美国经济仍未能完全复苏的原因所在。

“尽管叶伦的确指出了，保持利率在低位的时间长于之前周期的一些长期原因，但重要的是她并没有暗示，反对市场将近期美联储的政策沟通解读为将会在今年稍后升息的信号，”CIBC Capital Markets的董事兼高级经济学家Royce Mendes表示。

稍早，波士顿联储总裁罗森格伦表示，投资者预期12月升息的机率“很高”可能是正确的。

目前，市场预计12月升息的机率约为70%。

“市场目前是联储相关大行情之一，今年6、7月，金价上涨近100美元，9、10月下跌了100美元，因市场认为美联储不久会加息，”荷兰安智银行(ING)的高级策略师Hamza Khan表示。

其它贵金属方面，现货钯金上涨1.3%，报每盎司646美元，盘中触及三个月新低629.22美元。

“今年，投资者购买钯金的兴趣不高；大型ETF的资金外流就是证据，”瑞银财富管理研究部的一份报告称。

“不过，我们预计这一趋势将在未来数月逆转，因工业活动进一步增加，且矿山供应跟不上，这加剧了市场供应缺口将会进一步扩大的担忧。”

现货银下跌0.05%，报每盎司17.44美元。现货铂金上扬0.1%，报每盎司937美元，可能连跌第三周。(完)