金价升至两周高位 假日后交投清淡

路透纽约/班加罗尔12月27日 - 金价周二升至近两周高位，因日本通胀数据疲弱，但交投清淡，美国交易员在圣诞长周末后返回市场，但伦敦市场仍关闭。
大部分分析师认为，对欧洲银行业的担忧，以及围绕美国候任总统特朗普政策的不确定性可能在2017年支撑金价。
但他们称，如果美国公债收益率继续攀升，金价可能短期内会下挫。
包括英国、澳大利亚、新西兰和加拿大在内的市场周二适逢假日闭市。
1948 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,139.42美元，盘中触及12月14日以来最高的1,148.98美元。
美国期金收高0.45%，报1,138.80美元。
数据显示，截至11月的三个月内，中国工业利润大幅增长，表明经济在改善。但日本政府周五公布的数据显示，10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%。
“我认为金价在2017年能够回到1,250美元，”RJO Futures资深商品经纪商Phillip Streible称。他还补充称，股市可能需要调整。
美元走强令金价涨幅受限。
美元兑日圆和欧元上涨，因此前美国楼市数据好于预期，且预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)采取鹰派立场。
其它贵金属，现货银上涨1.6%，报每盎司15.965美元。
现货铂金上涨1.3%，报每盎司900美元，终结了六连跌走势。现货钯金上涨2.8%，报674.4美元，势将录得逾一个月来的最大单日涨幅。(完)
(编译 刘静；审校 李军)