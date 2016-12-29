金价上扬1%创三个月最大涨幅 因美元和美债收益率下滑

路透纽约/伦敦12月29日 - 金价周四上扬1%，至逾两周高位，因冒险意愿减弱，拖累美国公债收益率下滑，美元相对于日圆等避险货币的吸引力也降低。

金价周四反弹，此前在12月15日触及10个月低点，因强劲的美国经济数据给了美国联邦储备理事会(FED/美联储)一年来首次加息的信心。

“黄金尚未走出困境，但美债收益率小跌、美元走软，特别是兑日圆，自美国大选后日圆和黄金的走势的关联度很高。”SaxoBank商品研究部门主管Ole Hansen称。

金价在11月大跌了逾8%，因在特朗普当选美国总统引发市场臆测他的基建支出承诺会提振经济成长后，美国公债收益率上涨。

1932 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,155.45美元，盘中触及12月14日来最高的1,159.50美元。今日现货金百分比升幅为9月底来最大。

交投最活跃的美国2月期金收高1.5%，报每盎司1,158.1美元。

美元指数下挫0.7%，主要因日圆走强及投资人对近期美元升势获利了结。指标美国10年期公债收益率下滑至两周低点。

美联储还暗示，明年将升息三次，多于之前预计的两次。

香港政府统计处周四数据显示，11月自香港流入中国内地的黄金量按月减少17.8%，因美国加息预期减低黄金的吸引力。

其他贵金属中，现货银上涨0.62%，报每盎司16.11美元，现货铂金下跌0.2%，报每盎司895.49美元；现货钯金攀升1.09%，报672.47美元。(完)