金价持稳 因美元和美债收益率削减涨幅

路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。

1958 GMT，现货金小涨0.1%，报每盎司1,205.14美元，前一日下跌1.1%，创12月15日以来最大日跌幅。

美国2月期金收跌0.9%，报每盎司1,201.50美元。

强于预期的初请失业金数据，巩固了美国经济足够强劲，为升息提供依据的观点。受此推动，美元扭转近期跌势，美国10年期公债收益率触及1月3日以来最高。

美元走强使以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者而言更昂贵。

利率上升，也意味着公债价格将会回落，收益率攀升，使美国公债对于寻求避险资产的投资人而言更具吸引力。尽管黄金也属于避险资产，但它是无息资产，且存储黄金也有成本且不安全。

“看似美元恢复上行走势，”荷银的Georgette Boele称，“如果美元走强，且美债收益率攀升，这对金价不利”

叶伦将于美东时间周四晚上8点，就经济前景和货币政策发表讲话。

投资者还将关注特朗普周五的就职演说。他在竞选时承诺，将减税并增加基建支出，但威胁将出台保护主义政策，这刺激了对黄金的避险需求。

分析师表示，金价走势起伏，可能暗示从12月中触及的低位，反弹至周二触及的八周高位1,218.64美元的上涨行情将结束。

其它贵金属方面，现货银跌0.14%，报每盎司16.99美元。现货铂金回落0.6%，报每盎司956美元。现货钯金小涨0.09%，报每盎司749美元。(完)