金价持稳 因美元和美债收益率削减涨幅

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
1958 GMT，现货金小涨0.1%，报每盎司1,205.14美元，前一日下跌1.1%，创12月15日以来最大日跌幅。
美国2月期金收跌0.9%，报每盎司1,201.50美元。
强于预期的初请失业金数据，巩固了美国经济足够强劲，为升息提供依据的观点。受此推动，美元扭转近期跌势，美国10年期公债收益率触及1月3日以来最高。
美元走强使以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者而言更昂贵。
利率上升，也意味着公债价格将会回落，收益率攀升，使美国公债对于寻求避险资产的投资人而言更具吸引力。尽管黄金也属于避险资产，但它是无息资产，且存储黄金也有成本且不安全。
“看似美元恢复上行走势，”荷银的Georgette Boele称，“如果美元走强，且美债收益率攀升，这对金价不利”
叶伦将于美东时间周四晚上8点，就经济前景和货币政策发表讲话。
投资者还将关注特朗普周五的就职演说。他在竞选时承诺，将减税并增加基建支出，但威胁将出台保护主义政策，这刺激了对黄金的避险需求。
分析师表示，金价走势起伏，可能暗示从12月中触及的低位，反弹至周二触及的八周高位1,218.64美元的上涨行情将结束。
其它贵金属方面，现货银跌0.14%，报每盎司16.99美元。现货铂金回落0.6%，报每盎司956美元。现货钯金小涨0.09%，报每盎司749美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。