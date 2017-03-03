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国际财经 | 2017年 3月 4日 星期六 07:55 BJT

金价可能写下11月以来表现最差一周，受美国本月加息预期打压

路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周五下挫1%，势将创今年最大周度跌幅

，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在本月加息的臆测升温。

美联储主席周五表示，只要就业和通胀数据保持强劲，美联储就将在

本月稍晚加息。

货币市场走势显示，在叶伦讲话前，市场已经消化了美联储本月加息

的机率达约八成，因之前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯

都发表了鹰派讲话。

美联储副主席费舍尔周五表示，同意近期决策者暗示不久将升息的观

点，因大选后经济信心增强且需求增长。

1922 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,234.41美元，盘中大

跌1%，至2月15日来最低的1,222.51美元。

美国4月期金收跌0.5%，报每盎司1,226.50美元。

金价在周一一举跌穿200日移动均线支撑位后已经回落了超过2%。

不过其他贵金属走坚。现货银上扬0.8%，报每盎司17.89美元

，但本周势将录得今年首度周线跌幅。

现货铂金升1%，报每盎司995.30美元，现货钯金涨0.1%

，报每盎司768美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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