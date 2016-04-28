金价攀升 此前美联储和日本央行均按兵不动

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周四大涨逾1%，因日本央行没有进一步扩大货币刺激措施，提振日圆兑美元劲升，且昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示不急于收紧货币政策。
美联储周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。
1843 GMT，现货金升1.6%，报每盎司1,266.50美元的一周高位。
美国5月期金升1.3%，结算价报每盎司1,265.50美元。
“市场原本预计美联储声明的立场会略偏鹰派，但结果是鸽派，所以对金价有支撑作用。而日本央行的声明明显令市场措手不及。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
日本央行未如市场预期追加刺激措施，提振日圆大涨，美元进一步下滑。
美国短期利率期货走势显示市场预期美联储要等到9月才升息。
在连跌三年后，分析师终于准备说金价已经寻获底部，今明两年预计将上涨，因对美国收紧货币政策步幅的担忧减轻。
现货银上涨2%，报每盎司17.56美元，现货铂金劲升2.5%，报1,044.90美元，盘中升至7月来最高的1,049.93美元。现货钯金大涨2.4%，报621.75美元，盘中一度升至11月来高位626.29美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。