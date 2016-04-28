金价攀升 此前美联储和日本央行均按兵不动

路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周四大涨逾1%，因日本央行没有进一步扩大货币刺激措施，提振日圆兑美元劲升，且昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示不急于收紧货币政策。

美联储周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

1843 GMT，现货金升1.6%，报每盎司1,266.50美元的一周高位。

美国5月期金升1.3%，结算价报每盎司1,265.50美元。

“市场原本预计美联储声明的立场会略偏鹰派，但结果是鸽派，所以对金价有支撑作用。而日本央行的声明明显令市场措手不及。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

日本央行未如市场预期追加刺激措施，提振日圆大涨，美元进一步下滑。

美国短期利率期货走势显示市场预期美联储要等到9月才升息。

在连跌三年后，分析师终于准备说金价已经寻获底部，今明两年预计将上涨，因对美国收紧货币政策步幅的担忧减轻。

现货银上涨2%，报每盎司17.56美元，现货铂金劲升2.5%，报1,044.90美元，盘中升至7月来最高的1,049.93美元。现货钯金大涨2.4%，报621.75美元，盘中一度升至11月来高位626.29美元。(完)