金价升向两年高位 银价涨穿21美元

路透伦敦/卡尔加里7月4日 - 金价周一小涨，受英国公投决定脱欧后的政治不确定性支撑，中国市场隔夜大量空头回补交易推动金价向上周触及的两年高位上涨。

隔夜市场金价触及1,357.60美元高位，距离上个月的高位相差不到1美元。

现货银得益于来自中国买兴增强，一度涨逾7%，两年来首次突破每盎司21美元，技术信号强劲也推高银价。

1752 GMT, 现货金上涨0.63%，报1,350.40美元，美国8月期金升1.1%，报1,353.50美元。

“英国脱欧带来不确定性，大部分人不喜欢不确定性，”德国商业银行Carsten Fritsch周一告诉路透全球黄金论坛称，“不确定性导致金融市场波动，资金涌向债券和黄金等避险资产。”

英国决定脱欧后的欧洲市场整体复苏走势周一暂停，主要股指涨跌不一，分析师警告称，本周市场仍将保持谨慎，英国央行季度金融稳定报告将于周二发布，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于周三发表6月会议记录，美国就业数据将于周五发布。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量上周五增加3.9吨，至953.91吨，为2013年7月以来最高。今年前六个月，持金量增加308吨，为七年来最大半年度增幅。

美国市场今日因独立日假期休市。

银价上涨2.9%至20.31美元，受益于相比黄金其性价比更高的看法。

黄金/银比率周一跌至两年来低位，因银价在上周录得近三年来最大周度涨幅后继续上涨。

上海期货交易所金价周一大涨，一位国际投行的分析师称，因市场参与者在过去几日，特别是周一进行了大量空头回补交易。

现货铂金升0.55%，报每盎司1,065美元，现货钯金涨1.13%，报611美元。(完)