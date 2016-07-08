金价因美元走强下滑 但英国退欧忧虑仍提供支撑

路透纽约/伦敦7月7日 - 金价周四走低，因美国就业数据支撑美元，金价结束期间曾触及逾两年高位的六日连涨，因担忧英国公投决定退欧可能造成的影响。

自6月23日英国举行退欧公投后，金融市场剧烈震荡，将股市和部分公债收益率打压至纪录低位。黄金和白银等避险资产因此受到提振。

1841 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,360.26美元，低于周三触及的2014年3月以来最高1,374.91美元。

美国8月期金收跌5美元，或0.4%，报每盎司1,362.10美元。

Mitsubishi的分析师Jonathan Butler称，尽管美元走强拖累黄金表现，但金价仍有望进一步上扬。自英国公投以来，金价已累积攀升逾10%。

“我认为金价可能进一步升向1,381美元，此为2011年高位到2015年低位跌势的38.2%费波纳奇回档技术位，之后将上探1,400美元心理位，”他说。

交易商静待周五公布的美国6月非农就业报告。市场将此视为美国经济的晴雨表。

周四公布的数据显示，6月美国民间就业岗位增幅大于预期，金价进一步承压。

现货银下跌1.8%，报每盎司19.71美元。现货铂金升0.1%，报每盎司1,082.49美元。现货钯金小涨0.1%，报每盎司605.22美元。(完)