全球金价下滑 因美国就业数据强劲和刺激举措预期提振股市

路透纽约/伦敦7月11日 - 金价周一下跌，因股市受上周五强于预期的美国就业数据和央行推出更多货币刺激举措预期推动反弹，美元兑一篮子货币上涨。

不过对英国脱离欧盟前景的担忧持续，令金价仍受支撑，距离上周触及的逾两年高位相差不到20美元。

1831 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,355.50美元， 上周触及1,374.91美元的2014年3月以来最高。

美国8月期金收跌0.1%，报每盎司1,356.6美元。

“美国公债触及新高，好于预期的就业报告提高了今年晚些时候升息的机率，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen称。

标普500指数触及盘中历史高位，美元周一仍从就业报告中得到支撑，因投资者消化美国联邦储备委员会(FED/美联储)年底前升息的预期。

根据CME的FedWatch，年底前升息一次的机率为24%，但普遍观点仍是利率将维持不变。

堪萨斯城联储主席乔治称，美国利率太低，她暗示可能准备好在美联储政策会议上再次呼吁升息。

美国政府数据显示，截至7月5日当周，对冲基金和货币经理再次将纽约商品交易所(COMEX)黄金和银的净多头头寸提高至纪录高位。

现货银上涨0.09%至每盎司20.28美元，现货铂金最多升0.7%至1,103.80美元的13个月高位，现货钯金升1.6%，至两个月高位的625美元。（完）