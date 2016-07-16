金价七周来首次周线下跌 因风险意愿改善

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周五下跌，势将录得5月以来首次周线下跌，因全球风险意愿改善，美国发布好于预期的数据后美元上涨。
欧洲股市下挫，此前在法国发生的袭击事件导致84人死亡，美国公债收益率跳涨，因强劲的经济数据重燃了升息预期，美国股市从纪录高位回落。
1848 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,327.91美元，美国期金收跌0.4%，报每盎司1,327.40美元。
美国6月零售销售0.6%，预期为增长0.1%。
“短期内有更多向1,300美元下行的压力，因焦点转回到美国，此前发布的强劲经济数据增加了年底前升息的可能性，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。
在连续六周上涨，录得2014年3月以来最长升势后，黄金本周承压，迄今下跌2.8%。美国非农就业数据强劲，英国脱欧后的不确定性因新政府组阁而得到缓解，金价因此受到打击。
“投资者锁定利润，但1,300美元是金市的一个底部，后市将持于该水平之上，”荷兰安智银行(ING) 高级策略师Hamza Khan称。
美元兑日圆势将录得17年来最大周度升幅，兑一篮子货币.DXY升0.5%，削弱了黄金对持有其它货币的投资者的吸引力。
在其它贵金属中，现货钯金触及每盎司652美元的11月初以来最高。现货银下跌1.3%，报每盎司20.03美元，本周小幅下挫，势将录得七周来首次周线下跌。
现货铂金下滑1%，报1,088美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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