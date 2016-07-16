金价七周来首次周线下跌 因风险意愿改善

路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周五下跌，势将录得5月以来首次周线下跌，因全球风险意愿改善，美国发布好于预期的数据后美元上涨。

欧洲股市下挫，此前在法国发生的袭击事件导致84人死亡，美国公债收益率跳涨，因强劲的经济数据重燃了升息预期，美国股市从纪录高位回落。

1848 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,327.91美元，美国期金收跌0.4%，报每盎司1,327.40美元。

美国6月零售销售0.6%，预期为增长0.1%。

“短期内有更多向1,300美元下行的压力，因焦点转回到美国，此前发布的强劲经济数据增加了年底前升息的可能性，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

在连续六周上涨，录得2014年3月以来最长升势后，黄金本周承压，迄今下跌2.8%。美国非农就业数据强劲，英国脱欧后的不确定性因新政府组阁而得到缓解，金价因此受到打击。

“投资者锁定利润，但1,300美元是金市的一个底部，后市将持于该水平之上，”荷兰安智银行(ING) 高级策略师Hamza Khan称。

美元兑日圆势将录得17年来最大周度升幅，兑一篮子货币.DXY升0.5%，削弱了黄金对持有其它货币的投资者的吸引力。

在其它贵金属中，现货钯金触及每盎司652美元的11月初以来最高。现货银下跌1.3%，报每盎司20.03美元，本周小幅下挫，势将录得七周来首次周线下跌。

现货铂金下滑1%，报1,088美元。(完)