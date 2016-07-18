金价下跌 因土耳其政变失败后风险意愿回升

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦7月18日 - 金价周一下跌多至1%，因美股徘徊在接近纪录高位的水平，土耳其政变企图被挫败后，投资者的紧张情绪得到平复。
现货金稍早跌至盘中低位的每盎司1,323.43美元，1936GMT，下跌0.6%，报1,328.96美元。金价上周下跌逾2%，为七周来首次周线下挫，因投资者争相将资金投入风险较大资产。
“我们看见上周出现周反转后有一些跟进卖盘，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。
“除非受到外围市场影响，金价可能重新回落至1,300美元水平，”他称。
美国8月期金收高0.1%，报每盎司1,329.30美元。
在土耳其上周五发生政变的消息传出后，金价应声转升，因对黄金和债券等安全资产的需求短暂激增。
“金价跌穿1,340美元的支撑位后，可能会进一步下挫，因土耳其的形势‘稳定下来’，在英国退欧方面也没有新的重大消息，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Case称。
美元兑一篮子货币基本持稳，欧洲股市一度升至三周高位。
美股道琼工业指数和标普500指数上涨，因美国银行盈利好于预期，一科技行业并购交易进一步增强近期对美国经济走强的乐观情绪。
给金价增添压力的还有利好的美国6月零售销售数据，该数据好于预期。
其它贵金属中，现货银下跌0.8%，报每盎司20.03美元，现货铂金收高0.6%，报每盎司1,092.5美元。
现货钯金下跌0.5%，报每盎司643.22美元，从上周五触及的八个半月高位652美元回落。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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